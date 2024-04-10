Расстрелял жителя Бучи ради развлечения: полицейские сообщили о подозрении оккупанту. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному военному РФ, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник во время оккупации Бучи ради развлечения расстрелял украинца.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.

Как рассказали в НПУ, в марте 2022 года российские войска оккупировали территорию города Буча и начали допросы и обыски у местных жителей, оказывавших помощь Вооруженным силам Украины. Чтобы избежать репрессий, гражданские жители были вынуждены скрываться в подвалах.

"Во время очередного рейда по городу один из оккупантов пришел в такой тайник на цокольном этаже жилого дома по улице Яблонской (Буча. – Ред.). Ворвавшись туда, он начал угрожать безоружным мирным жителям автоматами и приказал одному из них – 46-летнему местному жителю – собрать все мобильные телефоны присутствующих и вынести их на улицу для проверки", – рассказали в полиции.

В момент, когда мужчина выполнил указание, оккупант расстрелял его. После этого военный преступник бросил в подвал, где находились гражданские, гранату, в результате чего тело погибшего было изуродовано, другие чудом не пострадали.

Следователи Нацполиции идентифицировали личность преступника – им оказался 22-летний российский военнослужащий из Бурятии, наводчик четвертой десантно-штурмовой роты БТГр №2 из состава 234-го десантно-штурмового полка воинской части №74268 76-й дес.

"Опрошенные свидетели его преступлений отмечают, что в этот день он ходил по городу и рассказывал, что очень расстроен смертью своего командира и ищет того, кому может за это отомстить и таким образом развлечься", – добавили в НПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, причастному к военным преступлениям. По данным следствия, злоумышленник жестоко пытал украинца во время оккупации Киевской области.

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