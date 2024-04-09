Пытал украинца во время оккупации Киевщины: российскому военному преступнику сообщили о подозрении. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении российскому солдату, причастному к военным преступлениям. По данным следствия, злоумышленник жестоко пытал украинца во время оккупации Киевской области.

Об этом сообщили в прессслужбах ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, а также Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Служба безопасности продолжает собирать доказательную базу на российских оккупантов, причастных к массовым убийствам и жестокому обращению с гражданским населением во время боев за Киев. Да, идентифицирован еще один военный преступник. Это 28-летний Виктор Ситников, рядовой 64-й отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил России", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в Службе безопасности, в марте 2022 года в оккупированном поселке Дымер Вышгородского района вооруженный военный страны-агрессора вместе с другими захватчиками проводил так называемые фильтрационные рейды для подавления движения сопротивления и устрашения жителей региона.

В поисках бойцов Сил Обороны Украины, на военной машине оккупанты объезжали дома населенного пункта. Они врывались в дома местных жителей, пытали их и грабили ради наживы.

"Следствием задокументировано, что во время одного из таких рейдов Ситников пытался выбить информацию о причастности 29-летнего мужчины к сотрудничеству с ВСУ. Рашист вместе с другими военными преступниками у входа в дом свалили с ног свою жертву и наносили ему удары ногами и прикладами автоматов по телу. В результате пыток мужчине сломали ребра, разбили голову, повредили грудную клетку, поясницу", – добавили в пресс-службе.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры военнослужащему 64-й отдельной мотострелковой бригады 35 армии вооруженных сил РФ заочно уведомлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить офицера Росгвардии, причастного к военным преступлениям. Оккупант содержал и пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля Киевской области.

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