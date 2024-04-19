Расстрелял мирного жителя Киевской области: будут судить российского оккупанта. Фото

В Украине будут судить еще одного солдата страны-агрессора РФ, причастного к военным преступлениям. Злоумышленник во время оккупации Киевской области убил мирного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Мокрец Броварского района, обвиняемый вместе с сослуживцами ворвались на территорию домовладения местной семьи. Вооруженный оккупант требовал от владельца дома его мобильного телефона, чтобы проверить имеющуюся информацию о передвижении Вооруженных Сил Украины. Получив отказ, он выстрелил в грудную клетку мужчины, от чего пострадавший упал на пол", – рассказали в прокуратуре.

Уже в лежащего безоружного мирного жителя Украины российский солдат произвел еще два смертельных выстрела.

Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, завершено. Обвинительный акт в отношении военнослужащего мотострелковой роты 15-й отдельной бригады вооруженных сил РФ направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, суд признал виновным российского военного, причастного к военным преступлениям. Злоумышленник расстрелял жителя Киевщины во время боев за столицу, а также занимался мародерством.

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