Расстреливал гражданских в Гостомеле: полицейские сообщили о подозрении российскому оккупанту. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении еще российскому оккупанту в совершении военных преступлений. Он причастен к расстрелу гражданского населения в Гостомеле в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Напомним, 25 февраля 2022 года российские оккупанты в Гостомеле по всем видам вооружения расстреляли гражданское население и 12 автомобилей. Правоохранители установили еще одного военнослужащего из России, 52-летнего командира специальной машины отряда мобильного особого назначения ОМОН "Ратибор" управления росгвардии по Красноярскому краю. Он с другими военными участвовал в расстреле гражданского населения и любых транспортных средств", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители сообщили оккупанту о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с оконченным покушением на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за совершение военных преступлений будут судить еще одного российского военнослужащего. Злоумышленник во время оккупации пытал жителя Киевщины.

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