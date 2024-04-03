Распространял кремлевские нарративы по оккупированным территориям Украины: на Киевщине задержали экс-депутата горсовета от ОПЗЖ. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Житель Киевщины, по данным следствия, распространял нарративы российской пропаганды по поводу входа оккупированных территорий в состав страны-агрессора РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"По данным следствия, житель Фастова создал собственный канал в приложении Telegram, насчитывавший более 15 тыс. подписчиков. Там он распространял публикации по информационным ресурсам России с нарративами вражеской пропаганды, в том числе отчеты военного руководства страны-агрессора. Размещал публикации в поддержку незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины, о превознесении российской армии и победе оккупантов. В видео отмечалось, что оккупированные территории должны стать полноценным регионом России", – рассказали в прокуратуре.

Как уточнили в СБУ, задержанным оказался бывший депутат Фастовского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ. По данным следствия, он позиционировал себя как "эксперт-политолог" и в собственном видеоблоге обнародовал кремлевские нарративы по агрессивной войне против Украины.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорифификации ее участников. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности владельцу предприятия. По информации следствия, злоумышленник снабжал продукцию, из которой изготовляли "зубы дракона" для фортификационных сооружений российских оккупантов.

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