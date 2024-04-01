Поставлял продукцию, из которой изготовляли "зубы дракона" для оккупантов: в Киеве задержали предпринимателя

Правоохранители Киевской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности владельцу предприятия. По информации следствия, злоумышленник поставлял продукцию, из которой изготовляли "зубы дракона" для фортификационных сооружений российских оккупантов.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, в 2022 году, после временной оккупации части территорий Запорожской области, подозреваемый перерегистрировал свое общество по законодательству РФ. Сам злоумышленник переехал в столицу и дистанционно руководил хозяйственной деятельностью. В частности, в течение марта-сентября 2022 года его предприятие поставляло контрагентам песок, щебень и цемент", – отметила спикер прокуратуры Киевской области Елена Ковалева.

Она уточнила, что именно из этих материалов другое общество производило железобетонные конструкции "зубы дракона". Их передавали подразделениям вооруженных сил страны-террориста РФ для строительства фортификационных сооружений.

Как отметили в СБУ, злоумышленником оказался владелец нескольких предприятий в Бердянске. В ходе обыска в помещении задержанного в Киеве обнаружены документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности в пользу РФ.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры доложено о подозрении владельцу общества по факту коллаборационной деятельности. По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, суд признал виновным, в частности, в коллаборационной деятельности жителя Киевской области. Злоумышленник сотрудничал с российскими оккупантами и занял должность "председателя Дымерской тергромады".

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