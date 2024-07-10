Ракета Х-101, которой Россия обстреляла "Охматдет" в Киеве, имела западные детали – СМИ

Ракета Х-101, которой Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, содержит западные комплектующие. Это свидетельствует о том, что страна-агрессор добилась успехов в уклонении от наложенных на нее санкций.

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Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на мнения экспертов и украинских чиновников. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

"Ракета Х-101, которой Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, содержит западные комплектующие, что свидетельствует об успехах Кремля в уклонении от санкций", – говорится в сообщении.

Как отметила руководитель исследования санкций в Институте KSE в Киеве Елена Белоусова, западные технологии позволяют РФ создавать эти более "умные" ракеты, способные преодолевать противовоздушную оборону (ПВО) Украины.

Анализ ракеты Х-101, выпущенной по Украине в январе, выявил в ее составе 16 электронных устройств западного производства. Одновременно два компонента были произведены компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии. Остальные – американские производители микросхем, включая Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Анализ документов Российской Федерации показал, что российские компании в 2023 году получали подобные детали, просто покупая их на открытом рынке и импортируя через Китай.

"Вся продукция в большинстве своем предназначена для гражданского использования, причем частично она достаточно старая", – отметили журналисты.

Кроме того, в Офисе президента Украины пришли к выводу, что Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения в Украину 2022 года.

Напомним, в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после массированной российской ракетной атаки 8 июля. В результате обстрела погибли 34 человека, а еще 121 – пострадали. Кроме детской больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи СБУ получили доказательства, подтверждающие, что страна-террорист Россия целенаправленно ударила по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101. В частности, были обнаружены обломки кожуха двигателя с отображением инвентарного и серийного номера боеприпаса.

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