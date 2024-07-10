Погибли 34 человека, почти 130 зданий повреждены: в Киеве завершили спасательные работы после ракетной атаки 8 июля

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после массированной российской ракетной атаки 8 июля. В результате обстрела погибли 34 человека, а еще 121 – пострадали.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице было ликвидировано 11 пожаров общей площадью 3380 квадратных метров.

"В столице завершили аварийно-спасательные работы после массированной ракетной атаки 8 июля. К сожалению, в результате вражеского обстрела по гражданской инфраструктуре города погибли 34 человека, из них – 5 детей. В частности, в больнице "Охматдет" погибли 2 человека, в жилом доме по ул. Владимира Сальского – 14 человек, из них – 5 детей, в бизнес-центре "Доминион" – 7 человек, в клинике "Адонис" – 9. Недалеко от станции метро "Лукьяновская" погибли 2 человека", – говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадал 121 человек, в том числе 10 детей. Благодаря оперативным действиям спасателей 10 человек удалось спасти. Из них – трое детей. К ликвидации последствий ракетных обстрелов во всех районах столицы привлекалось 798 человек и 185 единиц техники. Всего из-за варварских действий оккупантов повреждения и разрушения получили 129 зданий. Ликвидировано 11 пожаров общей площадью 3380 кв.

Как отметили в КМВА, специалисты уже приступили к осмотру поврежденных зданий. Насчет многоэтажки на улице Сальского, где российская ракета разрушила целый подъезд – специальная комиссия должна завершить свою работу по обследованию здания.

"На основании выводов специалистов уже будет приниматься решение – отстраивать ли разрушенные части, или дом не подлежит ремонту", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть поразили кадры с раненым в "Охматдете" маленьким ребенком. Испуганный малыш, лицо которого пострадало от прилета российской ракеты, плачет от боли.

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