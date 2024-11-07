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Радовалась ракетным обстрелам: блоггерцы, смеющиеся над украинцами на вокзале в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
4,9 т.
Радовалась ракетным обстрелам: блоггерцы, смеющиеся над украинцами на вокзале в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

По материалам СБУ и Нацполиции подозрение получила поклонница "русского мира". Злоумышленница опубликовала на своей странице видео с Киевского вокзала, в котором восхваляла российские атаки по Украине.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевщине и столичной полиции. Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По материалам СБУ и Национальной полиции подозрение в оправдывании вооруженной агрессии РФ получила тиктокерша, которая 7 октября этого года сняла провокационный стрим на территории железнодорожного вокзала в Киеве. В своем видео, снятом во время воздушной тревоги, фигурантка заявила, что обстреливая мирные города Украины, "россияне дают отпор украинцам". Кроме того, она насмехалась над гражданами нашего государства, которые спускаются в укрытие", – рассказали правоохранители.

Провокационное видео опубликовала 23-летняя жительница Макеевки Донецкой области, которая несколько месяцев назад переехала в Киев. Свой аккаунт в Тик Токе она использовала для героизации окупантов, в том числе боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Радовалась ракетным обстрелам: блоггерцы, смеющиеся над украинцами на вокзале в Киеве, сообщили о подозрении. Фото
Радовалась ракетным обстрелам: блоггерцы, смеющиеся над украинцами на вокзале в Киеве, сообщили о подозрении. Фото
Радовалась ракетным обстрелам: блоггерцы, смеющиеся над украинцами на вокзале в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

Также злоумышленница публично отрицала военные преступления рашистов во время временной оккупации Киевской области. Видео фигурантки моментально подхватили российские пропагандисты для дальнейшего разгона через кремлевские медиа. При обысках у задержанной изъят мобильный телефон с поличным ее подрывной деятельности в пользу России.

Радовалась ракетным обстрелам: блоггерцы, смеющиеся над украинцами на вокзале в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

Как отметили в Службе безопасности, после проведения независимых экспертиз, подтвердивших состав преступления в высказываниях поклонницы "русского мира", следователи сообщили ей о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали очередную поклонницу "русского мира". Уроженка Донетчины во время воздушной тревоги радовалась российскому обстрелу столицы, называла уходящих в укрытие украинцев крысами.

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