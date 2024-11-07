Радовалась ракетным обстрелам: блоггерцы, смеющиеся над украинцами на вокзале в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

По материалам СБУ и Нацполиции подозрение получила поклонница "русского мира". Злоумышленница опубликовала на своей странице видео с Киевского вокзала, в котором восхваляла российские атаки по Украине.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевщине и столичной полиции. Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По материалам СБУ и Национальной полиции подозрение в оправдывании вооруженной агрессии РФ получила тиктокерша, которая 7 октября этого года сняла провокационный стрим на территории железнодорожного вокзала в Киеве. В своем видео, снятом во время воздушной тревоги, фигурантка заявила, что обстреливая мирные города Украины, "россияне дают отпор украинцам". Кроме того, она насмехалась над гражданами нашего государства, которые спускаются в укрытие", – рассказали правоохранители.

Провокационное видео опубликовала 23-летняя жительница Макеевки Донецкой области, которая несколько месяцев назад переехала в Киев. Свой аккаунт в Тик Токе она использовала для героизации окупантов, в том числе боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Также злоумышленница публично отрицала военные преступления рашистов во время временной оккупации Киевской области. Видео фигурантки моментально подхватили российские пропагандисты для дальнейшего разгона через кремлевские медиа. При обысках у задержанной изъят мобильный телефон с поличным ее подрывной деятельности в пользу России.

Как отметили в Службе безопасности, после проведения независимых экспертиз, подтвердивших состав преступления в высказываниях поклонницы "русского мира", следователи сообщили ей о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали очередную поклонницу "русского мира". Уроженка Донетчины во время воздушной тревоги радовалась российскому обстрелу столицы, называла уходящих в укрытие украинцев крысами.

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