Радовалась ракетным обстрелам и называла украинцев крысами: в Киеве задержали поклонницу 'русского мира' из 'ДНР'. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали очередную поклонницу "русского мира". Уроженка Донетчины во время воздушной тревоги радовалась российскому обстрелу столицы называла уходящих в укрытие украинцев крысами.

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Видео с провокационными заявлениями женщины опубликовали в социальных сетях. Решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы.

"Женщина на Южном вокзале радуется взрывам, которые раздавались в Киеве в результате пусков Кинжалов: "россияне едут по украинцам сильно". Она сняла то, как местные искали себе укрытие, и сказала, что они бегут как крысы", – говорится в сообщении.

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Позже информацию об этом событии подтвердили в пресс-службе полиции Киева, и отметили, что женщину, которая радовалась российскому обстрелу, оперативно нашли.

"Во время мониторинга соцсетей полицией была обнаружена видеозапись, на которой женщина свысока высказывалась относительно граждан, направлявшихся к укрытию во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора. Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность и оперативно задержали его в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала. Нарушительницей оказалась уроженка Донетчины, 2001 года рождения, которая в последнее время проживала в столице", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники на въезде в Киев обнаружили очередного поклонника "русского мира". В телефоне мужчину нашли переписывавшегося с оккупантами и товарищами "дрновцами".

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