Похитили более 8 млн грн: в Прикарпатье задержали грабителей, которые выдавали себя за военных на блокпосте. Фото

В Ивано-Франковской области полиция задержала двух злоумышленников, похитивших 8 миллионов гривен, выдавая себя за военных на блокпоста. Грабители остановили автомобиль 61-летнего предпринимателя и забрали из багажника деньги, которые он перевозил.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Отмечается, что к стражам порядка обратился 21-летний прикарпатец и сообщил о грабителях.

Инцидент произошел в одном из сел Ивано-Франковской области. Группа лиц в камуфляжной форме остановила автомобиль Opel Astra. Под предлогом проверки транспортного средства злоумышленники попросили водителя, 61-летнего предпринимателя, выйти из машины. В багажном отделении они увидели сумки с деньгами, забрали их и сев в свою машину, скрылись в неизвестном направлении.

Лиц причастных к уголовному правонарушению полицейские установили очень быстро. Речь идет о четырех жителях Прикарпатья. Уже через несколько часов после заявления в полицию правоохранители обнаружили двух грабителей – 30-летнего и 29-летнего мужчин.

Следователи с помощью камер видеонаблюдения установили, что после совершения преступления злоумышленники переоделись в гражданскую одежду, а камуфляжную сожгли. Автомобиль, на котором они передвигались, утопили в Днестре. Дальше они пересели в другую машину.

Злоумышленников задержали, когда они ехали на автомобиле по окраине Ивано-Франковска.

Задержанным уже доложено о подозрении по ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о грабеже, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь злоумышленникам грозит до 13 лет за решеткой.

Следствие продолжается. Полиция разыскивает еще двух фигурантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали четырех мужчин, по версии следствия, причастных к разбойному нападению. Злоумышленники ворвались в квартиру киевлянина, связали и избили его, после чего забрали деньги.

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