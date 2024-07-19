"Работник" супермаркета обещал товар со скидкой в 70%: в Киеве задержали рецидивиста, который обманул 28 человек. Фото

Полицейские Киева сообщили о подозрении ранее судимому мужчине, который под предлогом покупки товаров из гипермаркета обманул 28 киевлян более чем на миллион гривен. В общей сложности злоумышленник "заработал" более миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним стали обращаться граждане с сообщениями о том, что их обманул один и тот же мужчина. Было установлено, что к совершению преступления причастен 31-летний киевлянин, ранее судимый за мошенничество.

"Фигурант работал в службе такси и во время общения с клиентами предлагал им приобрести товары из гипермаркета по его скидке, поскольку раньше он был работником этой компании. По обещаниям последнего, потерпевшие должны сэкономить на покупке строительных товаров, бытовой техники и даже автомобиля, который мужчина предложил своему знакомому", – рассказали в полиции.

Как отметили в прокуратуре, мужчина, чтобы войти в доверие к потенциальным клиентам, выдавал себя действующим сотрудником сети магазинов "Эпицентр" и убеждал, что может помочь приобрести бытовую технику со скидкой до 70%. Однако, получив деньги на свою банковскую карту, он переставал выходить на связь, а деньги тратил на собственные нужды.

Было установлено, что таким образом злоумышленник обманул 28 граждан на сумму более одного миллиона гривен. По фактам мошенничества задержанному сообщили о подозрении.

"Если вы или ваши родные стали жертвой указанной мошеннической схемы – обращайтесь в Святошинское управление полиции, или звоните по телефону на спецлинию 102 или по номеру +380 98 964 7403", – призвали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили на мошенничестве жителя Киевщины. Злоумышленник обещал знакомому за 70 тысяч долларов США помочь ему с назначением на руководящий пост в ГП "Укрспирт".

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