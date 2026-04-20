Работал в Рязанском училище ВДВ: что известно об отце террориста, который убил людей в Киеве

Отец террориста Дмитрия Васильченкова, который расстрелял людей в Киеве, является гражданином России и работал в Рязанском командном училище ВДВ. Васильченков-старший был профессором кафедры.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции. Аналитики ЦПК нашли еще один факт о террористе, который устроил стрельбу по людям в Киеве.

Выяснилось, что его отец – Василий Васильченков – имеет российское гражданство и является бывшим военным. Сейчас он полковник в отставке, а последним местом его работы было Рязанское командное училище ВДВ. Он там возглавлял научную школу, был профессором кафедры автомобильной техники.

"Вероятно этим объясняется то, что электронные почты Васильченкова-младшего содержат аббревиатуру "ВДВ". А еще аккаунт в Facebook ("Бахмут В.Д.В."), в котором тот публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения", – отметили в ЦПК.

Кроме того, как установило "Телевидение Торонто", стрелок отрицал легитимность Украины, использовал в публикациях слова "так называемая Украина".

Несмотря на все эти факты СБУ и полиция не только не заинтересовались Васильченковым, но и спокойно перерегистрировала ему оружие в 2025 году, из которого террорист и открыл стрельбу в Киеве.

"Вместо этого тыловая СБУ, например, бросила огромные ресурсы на борьбу с детективами НАБУ", – отметили в Центре противодействия коррупции.

Что известно о самом террористе Дмитрии Васильченкове

Дмитрий Васильевич Васильченков 1968 года рождения, родился в Москве, однако имел украинское гражданство. Постоянно проживал в Бахмуте, но в период 2015-2017 временно проживал в РФ в Рязани. Там он пользовался российским номером телефона, стал клиентом российских банков.

В 2017 году вернулся в Украину, жил в Киеве на Демеевской – неподалеку от места, где совершил стрельбу.

Согласно открытым базам данных, он имел долг в "УниКредитБанке", работал в управлении образования Бахмутского городского совета, а также в воинской части А1978.

Источники OBOZ.UA в правоохранительных органах утверждают, что Дмитрий Васильченков сам неоднократно обращался в полицию, и когда жил в Бахмуте, и когда уже находился в Киеве. Поводы были разные: то якобы кто-то что-то хотел у него украсть, то сосед угрожал, то женщина, проживающая в его квартире, нецензурно выражалась. И даже обращался к правоохранителям, что якобы обнаружил наблюдение за своим жильем.

"У нас таких называют "тревожниками", – рассказал наш источник.

Он имел три единицы зарегистрированного личного оружия: газовый пистолет и два карабина.

Васильченков получал военную пенсию.

Расследователи OSINT-отдела "Телевидение Торонто" нашли его страницу в Facebook под названием "Бахмут В.Д.В", где он публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения, призывая к силовой "зачистке" украинского общества методами Адольфа Гитлера.

Также в своих сообщениях он отрицал легитимность Украины, использовал в публикациях слова "так называемая Украина" и открыто сожалел, что террорист Игорь Гиркин в 2014 году не уничтожил Бахмут полностью.

Эта страница Васильченкова была активной с 2016 года до 2019 года.

Напомним, что 18 апреля Дмитрий Васильченков открыл стрельбу в Голосеевском районе Киева, после чего зашел в помещение супермаркета и взял людей в заложники. Он убил шесть человек и по меньшей мере 15 ранил. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина. Спецназовцы провели штурм магазина и ликвидировали стрелка.

По информации правоохранительных органов, он имел погашенную судимость.

