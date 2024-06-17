Пытался "заработать" на ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: полицейские Киева разоблачили чиновника. Фото

Правоохранители Киева разоблачили на служебном подлоге заместителя директора государственного предприятия. По информации следствия, чиновник пытался "заработать" более 240 тыс. гривен на ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили заместителя государственного предприятия "Северная Пуща" в серии служебных преступлений во время проведения работ по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

"Полицейские установили, что директор и заместитель предприятия в совместном сговоре заключили договоры с частной фирмой на выполнение работ по вырубке и вывозу радиационного леса из зоны отчуждения, несмотря на то, что работы были сделаны ранее другой фирмой. Прибыль за "выполненные работы" руководство предприятия заказчика предложило поделить взамен на фиктивные документы от фирмы подрядчика", – уточнили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, по договоренности, за подписание актов выполненных работ и после перечисления денег предприниматель должен передать директору госпредприятия 60% от суммы договора – более 240 тысяч гривен.

Несмотря на все, "бизнесмены" были разоблачены, а деньги за "работу" вернули в бюджет. Заместителю директора предприятия следователи уведомлены о подозрении по факту покушения на завладение чужого имущества и за служебный подлог. Директору госучреждения было сообщено о подозрении ранее и обвинительный акт уже рассматривается в суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве 24 человекам. По информации следствия, они прописались в Чернобыльской зоне для получения выплат на общую сумму 1,5 млн. грн.

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