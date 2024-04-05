Прописались в Чернобыльской зоне для выплат на 1,5 млн грн: полицейские подозревают 24 человека. Фото и видео

В Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве 24 гражданам. По информации следствия, они прописались в Чернобыльской зоне для получения выплат на общую сумму 1,5 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. "Чернобыльцам" грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, они разоблачили схему незаконного получения выплат от государства. Согласно разработанному плану, мошенники подыскивали владельцев домов на территориях Чернобыльской зоны и за определенное вознаграждение предлагали им прописать граждан.

"В дальнейшем с соответствующими документами обращались в областное управление пенсионного фонда для начисления выплат. После отказа подключали юриста и обращались с административным иском в суд. В соответствии с решением суда и Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", пенсионный фонд обязывали начислить и выплатить повышение к пенсии лицам, проживающим на территориях радиоактивного загрязнения", – уточнили в полиции.

Однако полицейские установили, что "прописанные" граждане никогда не проживали на территории Чернобыльской зоны, а дома, в которых они "жили", были заброшены и непригодны для проживания. Кроме того, в одном таком жилье было зарегистрировано по несколько десятков человек.

Правоохранители изъяли доказательства относительно 24 человек, получивших выплаты по такой схеме на общую сумму 1,5 млн грн, половину из которых они уже получили. Однако их количество в разы больше, поэтому следственные действия еще не завершены. "Чернобыльцам" сообщили о подозрении в мошенничестве.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые, по данным следствия, под предлогом трудоустройства за границей обманывали украинцев. В общей сложности от действий мошенников пострадали по меньшей мере 40 граждан, а сумма ущерба составляет 600 тысяч гривен.

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