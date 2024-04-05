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Прописались в Чернобыльской зоне для выплат на 1,5 млн грн: полицейские подозревают 24 человека. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,8 т.
Мошенники получали выплаты за 'проживание' в Зоне

В Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве 24 гражданам. По информации следствия, они прописались в Чернобыльской зоне для получения выплат на общую сумму 1,5 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. "Чернобыльцам" грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, они разоблачили схему незаконного получения выплат от государства. Согласно разработанному плану, мошенники подыскивали владельцев домов на территориях Чернобыльской зоны и за определенное вознаграждение предлагали им прописать граждан.

Прописались в Чернобыльской зоне для выплат на 1,5 млн грн: полицейские подозревают 24 человека. Фото и видео

"В дальнейшем с соответствующими документами обращались в областное управление пенсионного фонда для начисления выплат. После отказа подключали юриста и обращались с административным иском в суд. В соответствии с решением суда и Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", пенсионный фонд обязывали начислить и выплатить повышение к пенсии лицам, проживающим на территориях радиоактивного загрязнения", – уточнили в полиции.

Прописались в Чернобыльской зоне для выплат на 1,5 млн грн: полицейские подозревают 24 человека. Фото и видео
Прописались в Чернобыльской зоне для выплат на 1,5 млн грн: полицейские подозревают 24 человека. Фото и видео

Однако полицейские установили, что "прописанные" граждане никогда не проживали на территории Чернобыльской зоны, а дома, в которых они "жили", были заброшены и непригодны для проживания. Кроме того, в одном таком жилье было зарегистрировано по несколько десятков человек.

Прописались в Чернобыльской зоне для выплат на 1,5 млн грн: полицейские подозревают 24 человека. Фото и видео
Прописались в Чернобыльской зоне для выплат на 1,5 млн грн: полицейские подозревают 24 человека. Фото и видео

Правоохранители изъяли доказательства относительно 24 человек, получивших выплаты по такой схеме на общую сумму 1,5 млн грн, половину из которых они уже получили. Однако их количество в разы больше, поэтому следственные действия еще не завершены. "Чернобыльцам" сообщили о подозрении в мошенничестве.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые, по данным следствия, под предлогом трудоустройства за границей обманывали украинцев. В общей сложности от действий мошенников пострадали по меньшей мере 40 граждан, а сумма ущерба составляет 600 тысяч гривен.

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