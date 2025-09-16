Пытался забрать телефон: в Ирпене задержали мужчину, который угрожал гранатой бывшей девушке. Фото

28-летнего мужчину задержали в Ирпене Киевской области после того, как он ворвался в один из местных салонов красоты и, угрожая гранатой, пытался забрать телефон у бывшей девушки. Происшествие произошло вечером, когда в помещении находились клиенты и персонал. Полицейские оперативно прибыли на место и обезвредили нападавшего.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, мужчина требовал отдать мобильный телефон, который сам ранее подарил девушке. К счастью, никто из посетителей или работников не пострадал. Полицейские действовали мгновенно и остановили злоумышленника.

Реакция полиции

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла опасный предмет и опросила свидетелей.

Следователи начали уголовное производство по факту хулиганства с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. За такие действия предусмотрено наказание в виде до 7 лет лишения свободы.

Обстоятельства инцидента

По предварительным данным OBOZ.UA, конфликт между бывшими длился давно, но в этот раз он перерос в открытое насилие. Нападавший принес с собой предмет, похожий на гранату, чтобы запугать женщину. В салоне на тот момент находились несколько работниц, которые испугались и сразу вызвали полицию. Работники заведения говорят, что атмосфера в салоне была напряженная, но все с облегчением вздохнули, когда мужчину вывели в наручниках.

Сейчас сотрудники Бучанского районного управления полиции проверяют, была ли граната боевой, и выясняют другие обстоятельства инцидента. Известно, что ранее мужчина имел конфликтные отношения с потерпевшей. Следствие продолжается, а злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

