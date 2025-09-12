Под Киевом мужчина из-за отказа поджечь сигарету пытался сжечь водителя и его авто. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области мужчина поджег гараж, где находился владелец и его автомобиль. Злоумышленник сделал это, потому что водитель отказался зажечь ему сигарету.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло 11 сентября, около 22:30, в поселке Коцюбинское Киевской области на улице Доковской.

Полицейские предварительно установили, что между водителем легковушки и 38-летним мужчиной произошел конфликт. В ответ на отказ оппонента зажечь сигарету, злоумышленник начал угрожать физической расправой и поджогом.

"Пострадавший чтобы избежать опасности, закрылся в собственном гараже, где находился его автомобиль Volkswagen Polo. Фигурант с помощью бумаги, которую нашел поблизости, поджег деревянные двери гаражного помещения, где спрятался водитель", – уточнили в пресс-службе.

Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС – огнем было повреждено помещение гаража и автомобиль. Владельца машины госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом".

Злоумышленника задержали – по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. После проведения соответствующих следственных действий будет предоставлено дополнительную правовую квалификацию действиям фигуранта.

