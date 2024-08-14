Пытался продать противотанковый гранатомет: в Киеве с поличным задержали торговца оружием. Фото

В Шевченковском районе Киева правоохранители с поличным задержали мужчину, который, по информации следствия, занимался сбытом оружия. Он пытался продать ручной противотанковый гранатомет.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали стражи порядка, 40-летний киевлянин искал в интернете клиентов на оружие. Мужчина предлагал к продаже ручной противотанковый гранатомет.

"По имеющейся у нас информации, фигурант уже успел продать один гранатомет, получив за него 40 тысяч гривен. При попытке продать еще один – мы его задержали. Как пояснил злоумышленник, клиентов он искал через интернет, после получения части средств в качестве предоплаты он отправлял сбоя по почте и получал от "клиента" оставшиеся деньги", – уточнили в пресс-службе.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Правоохранители выясняют происхождение оружия и боеприпасов, а также лиц, которые покупали оружие у "бизнесмена".

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили "бизнес" по торговле оружием и изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Злоумышленники подыскивали "клиентов" через интернет, а сбывали – отправляя заказы с помощью сервиса почтовых отправлений.

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