Пытались втридорога продать Минобороны 80 танковых двигателей: СБУ разоблачила схему дельцов на 77 млн. Фото и видео

Правоохранители разоблачили дельцов, которые хотели продать Минобороны 80 танковых двигателей по цене более 77 млн грн. Реальная стоимость агрегатов составляет около 24 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила украинских бизнесменов, которые пытались продать партию танковых двигателей в ВСУ по искусственно завышенной стоимости. Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать Минобороны 80 агрегатов по цене свыше 77 млн грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет почти 24 млн грн", – подчеркнули в СБУ.

В Службе безопасности отметили, что сделка была заблаговременно заблокирована, что помогло предотвратить растрату бюджетных денег. Во время обысков складского помещения у "дельцов" изъяты были танковые двигатели, приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

Открыто уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

"По инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъяты силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ", – резюмировали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили директора предприятия, который поставил некачественную форменную одежду для Вооруженных сил Украины. Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн гривен.

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