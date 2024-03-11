Пытались отобрать элитный автомобиль: в Киеве злоумышленники на парковке ТРЦ едва не убили водителя Mercedes. Фото

В Киеве задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к разбойному нападению. Злоумышленники едва не убили водителя Mercedes, пытаясь отобрать у него элитный автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что на парковке ТРЦ Lavina Mall двое неизвестных напали на мужчину и нанесли ему многочисленные ножевые ранения.

"Полицейские выяснили, что потерпевший – 42-летний мужчина. Он вышел из магазина, сел в свой автомобиль, когда через заднюю дверь к автомобилю сел неизвестный, прижал его голову к сиденью и стал наносить удары ножом. Его сообщник подошел к водительской двери и начал избивать водителя. Потерпевшему удалось вырваться и позвать на помощь. Испугавшись, фигуранты скрылись", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что неподалеку от места происшествия была найдена мужская одежда со следами крови, которая принадлежала одному из нападавших. Самих злоумышленников нашли и задержали в Дарницком районе, которые уже собрали вещи и готовились поехать скрываться в другой регион.

Нападавшими оказались 19-летний уроженец Волынской области и 20-летний уроженец Донбасса. Предварительно они хотели завладеть элитным автомобилем, чтобы продать его. По факту разбоя, связанного с причинением тяжких телесных повреждений, открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении рецидивисту-гражданину РФ, совершившему разбойное нападение на аптеку. Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у фармацевта почти 10 тысяч гривен и скрылся.

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