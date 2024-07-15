Пытали знакомую и заставляли ее заниматься проституцией: в Киеве будут судить двух злоумышленников. Фото

В Киеве будут судить мужчин и женщину, которые пытали свою знакомую и заставляли ее предоставлять сексуальные услуги. Пострадавшей оказалась 23-летняя жительница Полтавщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, в марте они задокументировали преступную деятельность 20-летних сожителей, заставлявших знакомую оказывать сексуальные услуги.

"Досудебным следствием установлено, что фигуранты около двух лет назад пригласили в гости свою 20-летнюю знакомую из Полтавской области. Когда она приехала, отобрали у девушки документы и с применением физического насилия заставили оказывать сексуальные услуги за деньги. Для поиска "клиентов" фигурантка создавала объявления в Интернете, а мужчина снимал квартиры, в которых создавались места разврата и руководил финансами", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, сообщники требовали у потерпевшей несуществующий долг, они забирали у нее все деньги, систематически унижали, пытали и всячески контролировали ее. Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили документы и банковские карты потерпевшей.

Кроме того, изъяты черновые записи с номерами клиентов и расценками, гаджеты с перепиской с клиентами, деньги в разной валюте и два автомобиля. В ходе следствия были получены записи телефонных разговоров злоумышленников с потерпевшей, в которых они ее запугивают, унижают и угрожают расправой. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили "массажный салон", где клиентам оказывали услуги сексуального характера. Организатором "бизнеса" оказался 31-летний местный житель, который привлек к схеме еще двоих знакомых.

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