Пытали гражданских во время оккупации Киевщины: СБУ сообщила о подозрении девяти военным РФ. Фото

Сотрудники СБУ сообщили о заочном подозрении российскому комбригу и еще восьмерым военным РФ, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники пытали гражданских во время оккупации Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще девять военных преступников РФ, которые причастны к массовым пыткам гражданского населения во время временной оккупации Киевщины. Прежде всего речь идет о российском полковнике Азатбеке Омурбекове – командира 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, во время захвата поселка Андреевка в Бучанском районе он отдал приказ на проведение репрессий против местных жителей для выявления участников движения сопротивления. Среди его подчиненных, который приступил к выполнению преступного поручения, был сержант Петр Захаров – старший разведчик разведбата вражеского соединения. По данным следствия, он заключил в тюрьму 4-х жителей поселка, которых по приказу Омурбекова жестоко пытали.

Кроме этого, задокументированы военные преступления еще семерых оккупантов из 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ. Речь идет о командире отделения вражеского соединения сержанте Андрее Каркине и его подчиненных:

сержанте Тимуре Данченко – командире боевой машины;

ефрейторе Леонида Семенова;

ефрейторе Чингиса Раднаева;

рядовом Александра Зайцева;

рядовом Артема Перевозкина;

рядовом Евгения Широкина.

По материалам дела, в конце февраля 2022 года они участвовали в захвате поселка Вышеград Бучанского района. Тогда они посадили на почти две недели 11 местных жителей в погребе площадью 10 квадратных метров.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили оккупантам о подозрении по факту совершения военных преступлений, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, по материалам СБУ суд вынес приговор российскому военному, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник, который во время оккупации Киевщины расстрелял гражданского, получил пожизненный срок заключения.

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