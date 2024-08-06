Пытал жителя Киевщины: правоохранители сообщили о подозрении российскому спецназовцу. Фото

Правоохранители идентифицировали спецназовца ВС РФ, причастного к военным преступлениям. Во время оккупации Вышгородского района Киевщины злоумышленник пытал местного жителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Оккупанту грозит до 12 лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый служил в 14-й отдельной бригаде специального назначения из России. В марте 2022 года он вместе с другими военными государства-агрессора дислоцировался в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области", – рассказали в прокуратуре.

На военном грузовом автомобиле с обозначением буквой "V" злоумышленник и его пока неустановленные сослужащие приехали в домовладение местного жителя. Вооруженный оккупант ударил гражданского мужчину примером оружия из-за того, что он не признавался в якобы сотрудничестве с ВСУ.

От удара украинец упал на землю, а захватчики продолжили его бить руками и оружием по телу и голове. После избиения военнослужащие страны-агрессора покинули территорию домовладения, но пообещали впоследствии вернуться и убить мужчину.

Как отметили в пресс-службе СБУ, речь идет об Александре Тамряне – 24-летнем военнослужащем 14-й отдельной бригады спецназа главного управления генштаба ВС России (известного как ГРУ). Во время оккупации населенного пункта он был вовлечен в проведение так называемых "зачисток", направленных на выявление участников сопротивления в регионе.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры злоумышленнику сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить еще одного военнослужащего РФ, причастного к военным преступлениям в Киевской области. Злоумышленник жестоко избил гражданского примером автомата во время оккупации Дымера Вышгородского района.

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