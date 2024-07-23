Жестоко избил гражданского прикладом автомата: в Киевской области будут судить российского оккупанта. Фото

В Украине будут судить еще одного военнослужащего РФ, причастного к военным преступлениям в Киевской области. Злоумышленник жестоко избил гражданского прикладом автомата во время оккупации Дымера Вышгородского района.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что в марте 2022 года обвиняемый вместе с другими пока неустановленными сослуживцами дислоцировались в оккупированном поселке Дымер Вышгородского района. На блокпосте, на перекрестке улиц Шевченко и Гоголя, обвиняемый остановил местного жителя, который шел мимо места работы", – говорится в сообщении.

Оккупант назвал мужчину корректировщиком, ударил прикладом автомата по голове, от чего тот упал на землю Впоследствии другие неустановленные российские военнослужащие продолжили наносить украинцу удары ногами и оружием по голове и всему телу. Один из захватчиков пригрозил потерпевшему убийством в случае повторной встречи с ними. В результате пыток гражданский мужчина получил переломы ребер и многочисленные ушибы частей тела.

В настоящее время прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил России по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить военнослужащего РФ за совершение военных преступлений. Во время оккупации Киевщины злоумышленник пытал гражданского.

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