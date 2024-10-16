Сбил насмерть пенсионера на переходе в Киеве и скрылся: полицейские задержали злоумышленника. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к смертельному ДТП. Злоумышленник на пешеходном переходе сбил 73-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

"Смертельное ДТП произошло на днях в Шевченковском районе на улице Елены Телиги. Водитель Chevrolet сбил пенсионера, который как раз переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После совершенного мужчина покинул место происшествия, а 73-летний пострадавший от полученных травм вскоре скончался в больнице", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно нашли и задержали злоумышленника – им оказался 30-летний житель Киевщины. По фактам смертельной аварии и оставления в опасности открыты уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении.

Ему грозит тюремный срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 14 октября, на проспекте Академика Глушкова автомобиль Porsche на скорости протаранил припаркованную маршрутку. После этого элитное авто выехало на зеленую зону и перевернулось.

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