Пьяным сбил насмерть женщину в Киеве: суд продлил меру пресечения экс-работнику прокуратуры. Фото

В Киеве суд продлил меру пресечения в виде ареста бывшему работнику прокуратуры, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Киеве. В результате аварии погибла женщина-пешеход.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения бывшему работнику прокуратуры, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла 61-летняя женщина. Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 20 октября 2025 года", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что подозреваемый, который на момент совершения смертельного ДТП был госслужащим, по результатам служебного расследования уволен из прокуратуры.

Что предшествовало

Вечером 19 июля 2025 года тогда работник прокуратуры Молочный Андрей Андреевич выехал на пешеходную зону на улице Большой Васильковской и сбил женщину, которая шла по тротуару. От полученных травм пострадавшая скончалась. Водитель после наезда на пешехода пытался скрыться с места аварии. Результат медосвидетельствования показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

