Пьяным спровоцировал смертельное ДТП: в Киеве суд вынес приговор водителю скутера. Фото

В Киеве суд вынес приговор водителю скутера, совершившему смертельное ДТП. В состоянии алкогольного опьянения он внезапно выехал на соседнюю полосу и столкнулся с микроавтобусом, в результате погиб пассажир двухколесного транспорта.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие пять с половиной лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Авария произошла в мае этого года в Соломенском районе. 31-летний водитель скутера, двигаясь по улице Николая Голего, не справился с управлением и внезапно изменил траекторию движения, выехав на соседнюю полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом. В результате удара скутер перевернулся, а 24-летний пассажир скутера получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался в больнице", – рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, скутером управлял житель Одесщины, у которого не было водительского удостоверения. Кроме того, прибор "Драгер" выявил у него 2,26 промилле алкоголя. Он тоже получил телесные повреждения, но в госпитализации не нуждался. Мужчина также был ранее судим за совершение кражи, грабежа и мошенничества. В ходе досудебного расследования он находился под стражей.

Приговором Соломенского районного суда в Киеве злоумышленник признан виновным – ему было назначено наказание в виде пяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок пять лет. Кроме этого, на основании статьи 71 Уголовного кодекса Украины ему назначено наказание по совокупности приговоров – присоединена неотбытая часть наказания предыдущего приговора, а затем правонарушитель проведет в тюрьме пять лет и шесть месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области за восемь месяцев 2024 года зарегистрировали 1278 ДТП с потерпевшими. К сожалению, за этот период на дорогах региона в результате аварий погибли 123 человека.

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