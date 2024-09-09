Погибли более 120 человек: в полиции назвали основные причины ДТП с пострадавшими в Киевской области за 8 месяцев 2024 года

В Киевской области за восемь месяцев 2024 зарегистрировали 1278 ДТП с пострадавшими. К сожалению, за этот период на дорогах региона в результате аварий погибли 123 человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Одной из причин этих аварий является нарушение правил маневрирования.

"За период с 1 января по 31 августа 2024 года на территории Киевской области полицейскими зарегистрировано 1278 ДТП с пострадавшими, в которых 1612 получили повреждения, а 123 – погибли", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в патрульной полиции основными причинами происшествий в Киевской области за этот период:

нарушение правил маневрирования;

превышение безопасной скорости движения;

нарушение правил проезда перекрестков.

"Соблюдение ПДД поможет избежать трагических последствий и сохранить жизнь!", – призвали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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