Пьяные водители убивают украинцев: статистика смертельных ДТП в Киеве и области за 2025 год

Втечение 2025 года в столице и Киевской области зафиксировали более 4 300 ДТП с пострадавшими и погибшими. Большинства столкновений можно было бы избежать, для этого нужно всего лишь соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Где фиксируют больше всего ДТП?

К сожалению, в этом году Киев занял первое место в страшном рейтинге по количеству ДТП в Украине. В столице за 12 месяцев зафиксировали 2 213 аварий, жертвами которых стали 145 человек, а еще 2 450 были травмированы.

Стоит отметить, что аварийность на дорогах города, по сравнению с 2024 годом, увеличилась на 2,1%. Так, в позапрошлом году зафиксировали 2 167 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 107 человек, а еще 2444 пострадали.

Не лучше ситуация с ДТП с пострадавшими в Киевской области – полицейские констатировали, что их количество увеличилось на 3,1%. В течение 12 месяцев 2025 года произошла 2101 авария (против 2038 в позапрошлом году), в которых 241 человек погиб (в 2024 – смертельные травмы получили 220 граждан), а пострадали 2 646 человек (2545 в 2024 году).

Страдают дети

Стоит отметить, что в течение прошлого года на дорогах столицы произошло 217 ДТП, в которых пострадали дети (на 3,1% меньше по сравнению с 2024 года). Жертвами этих аварий стали 4 несовершеннолетних украинца, а еще 231 – были травмированы.

В Киевской области за этот период было зафиксировано 395 аварий с пострадавшими детьми (на 15,5% больше по сравнению с 2024 года). Автопроисшествия унесли жизни 14 несовершеннолетних, а еще 470 – пострадали.

Самые громкие аварии года

Поздно вечером в субботу, 19 июля 2025 года, в Голосеевском районе Киева водитель легковушки сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП.

Автомобиль на большой скорости выехал на пешеходную зону на улице Большой Васильковской и сбил киевлянку, которая шла по тротуару. Сразу стало известно, что нарушителем оказался работник прокуратуры – Молочный Андрей Андреевич. Злоумышленник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В сети появились предположения, что он – сын комика-предателя Андрея Молочного. Хотя официального подтверждения родственной связи пока нет, в соцсетях и публикациях юристов об этом говорят довольно уверенно.

В начале декабря в Оболонском районе Киева автомобиль Tesla на пешеходном переходе сбил насмерть 13-летнюю девочку. Виновника ДТП задержали – по внешним признакам нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения Драгера отказался.

Злоумышленником оказался гражданин РФ. Этого водителя трижды за последние несколько лет привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и решением судов лишали права управлять транспортными средствами. В частности, в феврале 2025 года ему запретили управлять автомобилем на 5 лет.

В Голосеевском районе Киева 29 декабря машина, за рулем которой находился военнослужащий, на скорости протаранила автомобиль.

В результате столкновения женщина, которая находилась на пассажирском сиденье, от полученных травм погибла на месте происшествия. Двух ее малолетних дочерей с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют усилить ответственность за нарушение ПДД (правил дорожного движения), в частности за превышение скорости. Среди прочего предлагается отменить норму о разрешенном превышении менее чем на 20 км/ч, а максимальный штраф повысить до 3 400 грн.

