Пьяным сбил насмерть женщину и пытался убежать: в Киеве будут судить экс-работника прокуратуры. Фото и видео

В Киевебудут судить бывшего сотрудника прокуратуры, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Киеве. Авария, в результате которой погибла женщина, произошла на улице Большой Васильковской 19 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

"Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в Голосеевский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении уже бывшего работника прокуратуры, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибла 61-летняя женщина", – сообщили в ОГП.

Напомним, вечером 19 июля 2025 года тогда работник прокуратуры Молочный Андрей Андреевич выехал на пешеходную зону на улице Большой Васильковской и сбил женщину, которая шла по тротуару. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Водитель после наезда на пешехода пытался скрыться с места аварии. Результат медосвидетельствования показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). А также по факту заведомого оставления без помощи потерпевшей, которая находилась в опасном для жизни состоянии (ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

