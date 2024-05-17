Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: полиция расследует возможную растрату имущества в больших размерах. Подробности и фото

Правоохранители открыли уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода по улице Антоновича. В течение 2019-2024 годов здесь бузо зафиксировано четыре подобных аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что в течение 2019-2020 годов коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводило полную реконструкцию столичных теплосетей протяженностью 270 км, включая магистральный трубопровод по улице Антоновича. В общем, ремонтные работы на этом участке продолжаются с периодичностью с 2016 года, а сумма государственных средств, которые были потрачены на модернизацию – составляет около 1 миллиарда гривен", – рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что 15 мая во время гидравлических испытаний произошло повреждение трубы на отрезке отремонтированной магистрали, в результате чего водой затопило улицу Антоновича. В целом, во время гидравлических испытаний аварии на этом участке возникали в 2019, 2020, 2021, 2024 годах.

Со своей стороны, в прокуратуре Киева напомнили, что с 2019 года в столице реализуется Программа модернизации тепловых сетей города, на которую также выделил средства Европейский банк реконструкции и развития. За время этих работ была проведена полная реконструкция более 300 км теплосетей в Киеве.

По факту возможного присвоения или растраты имущества, совершенного в крупных размерах, возбуждено уголовное производство. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, изъяты 3 металлические трубы с участка аварии для проведения дальнейших экспертиз, с целью оценки их качества и соответствия тендерной документации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 14 мая, возле ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв теплотрассы. В результате чрезвычайного происшествия, которое произошло неподалеку от подобной аварии 2012 года, дорога буквально превратилась в реку.

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