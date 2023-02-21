На Киевщине задержали очередного предателя: предоставлял оккупантам маршруты дорог для наступления на столицу. Фото

СБУ задержала старосту одного из поселков Киевской области, который сотрудничал с оккупантами. Злоумышленник давал врагу маршруты дорог для наступления на столицу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе следственно-оперативных действий в Киевской области. Им оказался староста поселка Озера Гостомельской общины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", – рассказали в пресслужбе.

Служба безопасности утвердила, что 24 февраля 2022 года злоумышленник сориентировал на местности оккупационные группировки РФ во время их наступления на Киев. Именно он предоставил врагу маршруты дорог для продвижения их военных колонн в направлении столицы через Гостомель и Мощун.

"В дальнейшем изменник сопровождал российские батальонно-тактические группы, которые штурмовали оба украинских поселка и пытались прорваться в Киев. Также во время захвата части региона он получил от агрессора автомат АК-74С и нарукавную белую повязку, как опознавательный знак российских оккупантов. В таком "виде" лично участвовал в патрулировании местных населенных пунктов и "сливал" в штаб захватчиков адреса помещений украинских патриотов", – добавили в пресс-службе.

Также злоумышленник организовывал "расквартирование" окупантов в домах людей, выехавших из района, а также передавал захватчикам коммунальный автотранспорт. После увольнения региона предатель остался в поселке, надеясь избежать правосудия.

Сотрудники СБУ задержали чиновника по месту его жительства вблизи Гостомеля – ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене сотруднику "Укрзализныци". Злоумышленник работал на ФСБ РФ и корректировал ракетные удары по Киеву.

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