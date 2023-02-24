Прокуратура сообщила о подозрении еще одному оккупанту: застрелил отца и ранил его сына, когда они ехали за гуманитаркой в Буче

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, причастному к военным преступлениям на Киевщине. Оккупант расстрелял мужчину и едва не убил его 14-летнего сына, когда они ехали за гуманитаркой в Буче.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации Бучи 14-летний парень вместе с отцом ехали на велосипедах в пункт выдачи гуманитарной помощи. На одной из улиц их остановил подозреваемый. Безоружные мирные жители, у которых были белые повязки, и это свидетельствовало об их принадлежности к гражданскому населению, сообщили военнослужащему РФ, что они не представляют для него опасности", – рассказали в пресс-службе.

Несмотря на это, оккупант произвел два прицельных смертельных выстрела в мужчину, а затем пытался убить несовершеннолетнего. Когда парень упал на землю, подозреваемый выстрелил ему в голову.

"Последняя пуля попал в капюшон куртки потерпевшего. Юноша продолжил лежать на земле, делая вид, что мертв, пока военнослужащий РФ не покинул место преступления. После этого раненый ребенок побежал в ближайший дом, где ему оказали первую медицинскую помощь", – уточнили в прокуратуре.

По факту нарушения законов и обычаев войны злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, причастному к мародерству в Вышгородском районе Киевщины. В марте злоумышленник, скрываясь от украинских защитников, обокрал частный дом.

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