Правоохранители сообщили о подозрении оккупанту, причастному к мародерству на территории Киевщины. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, причастному к мародерству в Вышгородском районе Киевщины. Злоумышленник в марте, убегая от украинских защитников, обокрал частный дом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Обуховичи Вышгородского района, подозреваемый проник в один из частных домов. Вместе с сослуживцами он там базировался и проживал в течение всего периода оккупации. Убегая из Киевщины, оккупант вместе с другими военнослужащими похитил из дома бензиновый генератор, бытовую технику и инструменты", – рассказали в прокуратуре.

По факту нарушения законов и обычаев войны военнослужащему 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ сообщили о подозрении.

Напомним, в Украине будут судить двух российских оккупантов, которые в период временной оккупации Гостомеля Киевской области убили мужчину за отказ разгружать вражеские боеприпасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за военные преступления будут судить командира отряда нацгвардии РФ по Чеченской Республике. Оккупант взял в заложники несовершеннолетнего жителя Киевской области и допрашивал его.

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