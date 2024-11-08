Продавали в Киеве кокаин за наличные деньги и криптовалюту: в Киеве задержали троих наркоторговцев. Фото

В Киеве правоохранители задержали двоих мужчин и женщину, которые, по информации следствия, причастны к торговле наркотиками. Злоумышленники сбывали кокаин на территории города во время личных встреч с клиентами.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Полицейские установили, что организовал незаконный бизнес 34-летний житель столицы. Он привлек к незаконной деятельности своих знакомых: двоих мужчин и женщину. Помощники были не местные: уроженцы Луганщины и АР Крым. Злоумышленники сбывали наркотическое средство кокаин на территории Киева во время личных встреч с клиентами, передавая его из "рук в руки" за наличные деньги и оплату через криптовалюту", – рассказали в пресс-службе.

"Бизнесменов" задержали во время очередного сбыта кокаина. В ходе проведения санкционированных обысков полицейские обнаружили наркотические средства и другие вещественные доказательства. Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных средств – 300 тысяч гривен.

По факту незаконного сбыта наркотиков в крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группы лиц, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. В соответствии с санкцией статьи подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в сбыте наркотиков и психотропов на территории города. Злоумышленник отправлял своим клиентам "товар" в пакетах с печеньем.

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