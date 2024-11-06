Отправлял наркотики клиентам в свертках с печеньем: будут судить жителя Киева. Фото

В Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в сбыте наркотиков и психотропов на территории города. Злоумышленник отправлял своим клиентам "товар" в свертках с печеньем.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесмену" грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Летом текущего года оперативные сотрудники Соломенского управления полиции обнаружили мужчину, который имел при себе пакет с каннабисом. Во время обыска в его доме правоохранители изъяли партии каннабиса, Альфа-PVP, таблетки МДМА, экстази, а также псилоцибиновые грибы. Злоумышленник фасовал запрещенные вещества в упаковки с печеньем и отправлял их заказчикам по почте", – рассказали в пресс-службе.

Тогда злоумышленник был задержан и ему сообщили о подозрении. Следствие по факту незаконного хранения с целью сбыта особо опасных наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в больших размерах завершено.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве стражи порядка задержали 17-летнего парня, который, по информации следствия, причастен к сбыту психотропов на территории Подольского района. У подростка изъяли 50 свертков с "товаром", которые он планировал разложить в виде закладок.

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