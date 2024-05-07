Прикрываясь ДФТГ, помогал уклонистам уехать за границу: в Киеве будут судить иностранца-нелегала. Видео и подробности

В Киеве будут судить иностранца, который, прикрываясь работой в одном из подразделений ДФТГ города, помогал уклонистам уехать за границу. Стоимость "услуг" составила 5,5 тысячи долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до девяти лет заключения.

В ноябре прошлого года стражи порядка разоблачили мужчину, который во время военного положения предоставлял призывникам документы о признании их непригодными к военной службе, чтобы они беспрепятственно могли выехать из Украины. Злоумышленником оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья, 1971 года рождения. Он нелегально находился на территории Украины, используя поддельный вид на временное проживание.

"Следовательно, прикрываясь работой в добровольческом формировании территориальной громады столицы, мужчина производил и продавал "клиентам" за 5 500 долларов США фейковое временное удостоверение военнообязанного, якобы непригодного к службе по состоянию здоровья. Вместе с тем, нарушитель обещал уклонистам в случае возникновения проблем с пересечением госграницы, повлиять на работника РТЦК и СП, который бы подтвердил выдачу документа. Полицейские также выяснили, что правонарушитель за 3000 долларов США также производил заказчикам пакет документов для выезда за границу под видом волонтера", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан при передаче им изготовленного так называемого "белого билета" клиенту и получении аванса в сумме 2 500 долларов США. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве врач, по информации следствия, вместе с сообщниками организовал схему, благодаря которой уклонисты получали временные удостоверения о непригодности к военной службе. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 8 тысяч долларов США.

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