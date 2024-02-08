Продавали справки об инвалидности уклонистам: в Киеве разоблачили врача и бывшую чиновницу. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили экс-чиновницу и врача-эксперта, которые продавали справки об инвалидности для выезда за границу. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили бывшую чиновницу межрайонной Медико-социальной экспертной комиссии и врача-эксперта по хирургии межрайонной МСЭК. Злоумышленники подделывали документы и помогали мужчинам призывного возраста уехать из Украины.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что женщина вместе с сообщником организовала незаконную деятельность по подделке официального документа – акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии. Они вносили ложные сведения о присвоении третьей группы инвалидности, что позволяло мужчинам призывного возраста уехать за границу и уклониться от мобилизации", – рассказали в пресс-службе.

По этому факту открыто уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить мужчину, причастного к схеме переправки за границу мужчин призывного возраста. Стоимость услуг составила 2,5 тысячи долларов США.

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