В Киевской области будут судить мужчину, который "трудоустраивал" уклонистов за границей

В Киевской области будут судить мужчину, причастного к схеме переправки за границу мужчин призывного возраста. Стоимость услуг составила 2,5 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что обвиняемый вместе с сообщниками подыскивал мужчин призывного возраста, которые намеревались уехать за границу в условиях военного положения. За 2500 тыс. долларов США они предоставили жителю Киевщины документы о якобы трудоустройстве его на работу, распоряжениях о командировках за границу и временном удостоверении о непригодности к прохождению военной службы", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник предоставил мужчине советы и указания по беспрепятственному пересечению границы. С полученными документами гражданин пытался пересечь границу в одном из пунктов пропуска во Львовской области. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Следует добавить, что ранее в суд направили обвинительный акт в отношении двух сообщников обвиняемого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатье пограничники поймали троих мужчин, которые собирались переплыть через Тису и добраться до Венгрии. Мужчины заплатили по 4000 долларов, чтобы пересечь границу таким экстремальным способом, однако их план провалился.

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