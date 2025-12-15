Продавала младенцев за границу: в Украину из Германии экстрадировали участницу преступной схемы. Подробности и фото

Правоохранители Киева экстрадировали из Германии участницу преступной группы. По информации следствия, женщина под прикрытием суррогатного материнства продавала младенцев за границу.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Продажа детей за границу

"По ходатайству следователей Оболонского управления полиции, представительнице медицинской компании, которая курировала процесс "подсадки" эмбрионов и фактически эксплуатировала украинских женщин, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Масштабную преступную схему разоблачили в августе 2023 года. Тогда правоохранители разоблачили двух владельцев частных клиник в Киеве и Харькове. Они, привлекая сообщников, подыскивали женщин в трудном материальном положении и предлагали за деньги родить детей от иностранных доноров под прикрытием суррогатного материнства.

В свидетельстве о рождении младенцев указывали отцом иностранца-заказчика, что в дальнейшем давало ему законные основания вывезти ребенка за границу. Такая услуга стоила до 70 тысяч евро за ребенка. Зато роженицам обещали 12 тысяч евро, но в большинстве случаев их не выплачивали.

К "бизнесу" были привлечены 12 человек, среди которых: переводчики, адвокаты, медицинские работники и менеджеры. Часть участников уже осуждены.

"Сейчас полицейские благодаря взаимодействию с иностранными партнерами разыскали одну из участниц группировки на территории Германии и экстрадировали ее в Украину. 50-летняя фигурантка подыскивала женщин для участия в программе суррогатного материнства, контролировала ход течения беременности и заставляла потерпевших придерживаться строгой конспирации, чтобы скрывать незаконную сделку", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева помешали торговле новорожденным ребенком. Сотрудники частной медицинской компании, пытались передать иностранцам младенца под видом программы суррогатного материнства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!