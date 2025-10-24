В Киеве полицейские помешали торговле ребенком: частная клиника хотела отдать иностранцам младенца. Подробности и фото

Правоохранители Киева помешали торговле новорожденным ребенком. Сотрудники частной медицинской компании, пытались передать иностранцам младенца под видом программы суррогатного материнства.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Виновным грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Что известно

"Представители частной медицинской компании, специализирующейся на программах лечения бесплодия пытались незаконно передать иностранным супругам новорожденную девочку, несмотря на отсутствие с "родителями" биологической связи", – говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, что семейная пара из Китая приехала в Украину для того, чтобы воспользоваться услугами программы суррогатного материнства, которые предоставляет столичная частная клиника. Так, в 2022 году из биоматериала создали и сохранили эмбрионы, а в 2024 году их перенесли суррогатной матери.

После рождения двойни – мальчика и девочки – ДНК-экспертиза показала, что девочка не имеет генетической связи с супругом из супругов. Несмотря на это, представители компании решили передать младенца иностранцам. Они незаконно удерживая ребенка в арендованных квартирах в Киеве, готовились к оформлению фиктивного удочерения в обход службы по делам детей и семьи.

"Отметим, что представители клиники должны были официально передать ребенка, у которого нет родителей, под опеку государства, однако не сделали этого. Вместо этого их целью было отдать ребенка иностранцам, которые оплатили рождение двух детей", – добавили в прокуратуре.

По фактам покушения на торговлю людьми и незаконных действий по удочерению отеться досудебное расследование, а владельцу и менеджеру частной клиники сообщили о подозрении. Сейчас девочка находится под опекой государства, правоохранители устанавливают ее биологических родителей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили организованную преступную группу, которая продавала младенцев за границу. Двое владельцев частных клиник, привлекая сообщников, подыскивали женщин, которые соглашались родить детей от анонимных доноров под прикрытием суррогатного материнства.

