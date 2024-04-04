Продавал наркотики из окна своей квартиры: в Киеве полицейские задержали злоумышленника. Фото

В Днепровском районе Киева разоблачили мужчину, который, по данным следствия, продавал наркотики прямо из окна собственной квартиры. Во время обыска у злоумышленника нашли и изъяли 79 зип-пакетов с каннабисом готовых к сбыту.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили мужчину, который продавал гражданам каннабис прямо из окна собственной квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки. Злоумышленником оказался киевлянин 1969 года рождения.

"Во время санкционированного обыска мы обнаружили в квартире фигуранта еще 79 свертков с наркотическим средством, готовых к сбыту. Кроме этого, у мужчины изъято более 8 000 гривен наличных денег, которые он получил в результате противозаконной деятельности. Все изъятое мы направили на соответствующую экспертизу", – рассказали в полиции.

По факту незаконного сбыта наркотиков открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили четырех местных жителей, которые, по данным следствия, организовали продажу психотропы через Telegram. Годовой доход от "бизнеса" приносил им более 10 миллионов гривен прибыли в год.

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