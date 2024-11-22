Продавал документы с поддельными выводами МСЭК: в Киеве был задержан организатор схемы уклонения от мобилизации. Фото

СБУ и Нацполиция заблокировали в Киеве очередной канал выезда за границу уклонистов, организованный уроженцем Черниговщины. Он предлагал "клиентам" документы с поддельными выводами МСЭК.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали очередной канал незаконной переправки за пределы нашего государства украинских граждан призывного возраста. В ходе следственно-оперативных действий в Киеве задержан организатор противоправной схемы уклонения от мобилизации. Установлено, что канал незаконной переправки военнообязанных организовал 32-летний уроженец Черниговщины", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленник предлагал потенциальным призывникам уехать из Украины под видом людей с инвалидностью. С этой целью он обещал оформить полный пакет документов.

В частности, от МСЭК обещал заключение об инвалидности, а от ВЛК – решение о снятии с военного учета и внесении соответствующих сведений в систему "Оберег". При этом уклонятелю не нужно было проходить соответствующие обследования и медицинские комиссии. По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" зависела от срочности "заказа" и материальных возможностей уклоняющегося.

"Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили схему нелегальной миграции и предотвратили попытки незаконного пересечения госграницы. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в столице при получении $39 тыс от очередного уклоняющегося", – добавили в пресс-службе.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор жителю Фастова в Киевской области, который организовал переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Стоимость "услуг" составляла 4,5 – 5,5 тысячи долларов США.

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