Организовал схему переправки уклонистов через границу Украины: суд вынес приговор жителю Киевщины

Суд вынес приговор жителю Фастова в Киевской области, который организовал переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Стоимость "услуг" составила 4,5-5,5 тысячи долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ Киева и Киевщины. Семь лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины 30-летнего жителя города Фастов Киевской области, организовавшего схему незаконной переправки в страны ЕС лиц, подлежащих призыву во время действия военного положения", – рассказали в пресс-службе.

Следствие установило, что злоумышленник с августа по октябрь 2022 года предлагал потенциальным призывникам уехать из Украины. Это делалось под видом студентов или представителей общественных организаций, которые якобы перевозят международную гуманитарную помощь на собственном автотранспорте.

За 4,5-5,5 тысячи долларов США потенциальный уклонист получал соответствующий пакет документов для пересечения государственной границы. Деятельность "бизнеса" была приостановлена в октябре 2022 года. Организатор сделки и один из его сообщников были задержаны в Фастове во время передачи части денег за поддельные документы. Еще один фигурант задержан в пригороде столицы.

Суд признал организатора схемы виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Материалы по двум другим его сообщникам выделены в отдельные уголовные производства, в рамках которых следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Киеве двух дельцов, которые, по информации следствия, организовали схему уклонения от мобилизации. За 58 тысяч долларов США они обещали двум призывникам "трудоустройство" в типографии и командировку за границу.

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