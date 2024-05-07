Обманули украинцев на сотни тысяч гривен: на Киевщине разоблачены "сотрудники банков". Подробности и фото

В Киевской области правоохранители прекратили деятельность преступной группы, участники которой обманывали клиентов финансовых учреждений. В общей сложности они обманули граждан на сотни тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"При процессуальном руководстве прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность организованной преступной группы, участники которой обманывали клиентов финансовых учреждений. По данным следствия, злоумышленники использовали незаконно полученные клиентские базы нескольких украинских банков. Участники преступного объединения соблюдали конспиративные меры. Выезжали на авто за пределы населенных пунктов, откуда звонили по телефону гражданам", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники представлялись финансовых учреждений, входили в доверие к людям и получали реквизиты банковских карт. Используя эту информацию, мошенники получали доступ в электронные кабинеты клиентов банка. После этого они переводили наличные на счете средства на заранее созданные электронные кошельки и счета подконтрольных лиц.

Наличные "сотрудники банков" снимали в банкоматах на территории населенных пунктов Киевской и Житомирской областей. Таким образом, они незаконно завладели более 350 тыс. грн.

В настоящее время задержаны организатор и три исполнителя преступления. Были проведены 23 обыска, в ходе которых правоохранители изъяли деньги, банковские карточки, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности. Задержанным сообщено о подозрении по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и избраны меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить преступления группу, возглавляемую депутатом одной из территориальных общин Бориспольского района. По версии следствия, злоумышленники причастны к мошенничеству с землями региона более чем на 1,6 млн грн.

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