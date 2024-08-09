Продал машину, а затем угнал ее: в Киеве будут судить злоумышленника

В столице будут судить мужчину, обвиняемого в угоне машины. Он продал киевлянину автомобиль Audi, а затем угнал его.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

"Событие произошло весной этого года. Тогда в Святошинское управление полиции обратился мужчина и сообщил, что его автомобиль, который он недавно приобрел, угнали. Правоохранители начали досудебное расследование и выяснили, что к совершению преступления причастен бывший владелец транспортного средства – 23-летний житель Киевщины", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник продал машину, а когда узнал, что ее хозяин снова выставил на продажу, решил вернуть себе. Пока киевлянин общался с потенциальными покупателями, фигурант сел в салон транспортного средства и скрылся с места происшествия.

Следствие по факту незаконного завладения транспортным средством завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор двум злоумышленникам, напавшим на мужчину с ножом и пытавшимся отобрать его автомобиль Mercedes-Benz. В дальнейшем нападавшие собирались продать элитную машину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!