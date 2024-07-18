Напали с ножом на водителя, чтобы угнать элитный автомобиль: в Киеве суд вынес приговор двум злоумышленникам. Фото

В Киеве суд вынес приговор двум злоумышленникам, напавшим на мужчину с ножом и пытавшихся отобрать его автомобиль Mercedes-Benz. В дальнейшем нападавшие собирались продать элитную машину.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие 8 лет они проведут за решеткой.

"В начале марта в Святошинское управление полиции поступило сообщение от 42-летнего местного жителя о том, что на него напали неизвестные. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что потерпевший вышел из магазина и сел в свой автомобиль, который стоял на парковочной площадке, и впоследствии в салон автомобиля ворвались двое неизвестных, которые начали наносить ему удары ножом и кулаками", – рассказали в пресс-службе.

Мужчине удалось вырваться и позвать помощь, а нападавшие скрылись. Правоохранители установили, причастных к совершению преступления, и задержали их в течение нескольких часов – ими оказались двое мужчин, 19 и 20 лет.

Как оказалось, мотивом задержанных было желание обогатиться за счет продажи элитного автомобиля, которым они пытались завладеть. Сообщники долгое время готовились и подбирали транспортное средство, остановив свой выбор на внедорожнике Mercedes-Benz, 2022 года.

Святошинский районный суд Киева признал нападавших виновными в совершении преступления и приговорил к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые ограбили и лишили свободы 29-летнего иностранца. Злоумышленники сначала избили пострадавшего в съемной квартире и отобрали его мобильный телефон, а затем против воли вывезли на автомобиле и высадили в неизвестной местности.

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