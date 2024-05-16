Продал машину, а через несколько дней угнал ее: в Киеве задержали злоумышленника. Подробности и фото

В Киеве правоохранители оперативно задержали мужчину, угнавшего автомобиль Audi жителя столицы. Злоумышленником оказался предыдущий владелец легковушки, продавшей эту машину потерпевшему несколько дней назад.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним с заявлением о угоне автомобиля обратился житель Киева. Заявитель недавно стал владельцем легковушки Audi, который намеревался продать. Пока он общался с покупателями на улице, неизвестный сел в салон транспортного средства и уехал с места.

"Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа установили местонахождение угнанного автомобиля и лица, которое им завладело. Нарушителем оказался бывший владелец автомобиля, который около недели назад продал его. Последнему не понравилось, что Audi намеревались снова продать, поэтому он решил вернуть ее себе назад", – рассказали в пресс-службе.

По факту незаконного завладения машиной 23-летнему жителю Киевщины сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева правоохранители остановили автомобиль, который ездил по городу во время комендантского часа. Как оказалось, водитель был пьян, а саму машину он угнал из автомойки, где работал.

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