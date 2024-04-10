В Киеве пьяный работник автомойки угнал авто клиента и поехал кататься во время комендантского часа. Фото

В Голосеевском районе Киева стражи порядка остановили автомобиль, который ездил по городу во время комендантского часа. Как оказалось, водитель был пьян, а саму машину он угнал с автомойки, где работал.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, событие произошло на территории Голосеевского района столицы. Двое приятелей вечером употребляли алкогольные напитки вблизи своего места работы – автомобильной мойки.

"Один из них предложил взять автомобиль клиента, который на несколько дней оставили на мойке. Он нашел ключи от транспортного средства и вместе со знакомым отправился кататься во время комендантского часа, пока их не остановил экипаж патрульной полиции. На место происшествия направили следственно-оперативную группу, задержавшую водителя", – уточнили в пресс-службе.

Прибор "Драгер" показал 1,45 промилле алкоголя в крови водителя. Патрульные полицейские составили в отношении злоумышленника протокол об управлении в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен). Угнанную машину вернули владельцу, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на улице Большой Васильковской произошла авария с участием Volkswagen и Skoda. Когда правоохранители оформляли ДТП, одну из машин пытались угнать двое пьяных мужчин.

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