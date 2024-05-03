Продал четыре ведра каннабиса за $31 тыс.: в Киеве с поличным задержали вооруженного наркосбытчика. Фото

В Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину, который продал четыре ведра каннабиса, весом 10 килограммов. Во время обыска его машины были изъяты деньги и пистолет, а дома – ружье и гранаты.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По имеющейся у следствия информации, фигурант наладил оптовый сбыт наркотических средств на территории столицы. Правоохранители задержали его во время сбыта десяти килограммов каннабиса. За четыре ведра с наркотиками он получил 31 000 долларов США", – рассказали в пресс-службе.

Во время обыска его автомобиля полицейские изъяли деньги, полученные от сбыта наркотиков и пистолет, а по месту его проживания – ружье с патронами и две гранаты с задорами.

По факту незаконного производства, приобретения, хранения или сбыта наркотических средств возбуждено уголовное производство, а задержанному 49-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области разоблачили международный канал контрабанды наркотиков в Украину. "Товар" в нашу страну попадал под видом детских игрушек и одежды.

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